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“صحة الأقصر” تنفي وجود حالات مصابة بمرض الالتهاب السحائي

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“صحة الأقصر” تنفي وجود حالات مصابة بمرض الالتهاب السحائي “صحة الأقصر” تنفي وجود حالات مصابة بمرض الالتهاب السحائي

أرشيفية

نفت الدكتورة ناهد محمد أحمد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، ما نشرته بعض المواقع عن وجود حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بمرض الالتهاب السحائي بالمحافظة.

وقالت وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن كل ما نشر في هذا الصدد عار تماما من الصحة، مناشدة وسائل الإعلام بتحري الدقة عند نشر مثل هذه المعلومات التي قد تثير البلبلة.
> كانت بعض المواقع الإخبارية قد نشرت خبرا نقلا عن مصادر طبية، يقول أن مديرية الصحة والسكان بالأقصر، قامت بتسجل وفاة أول حالة اشتباه في إصابتها بالالتهاب السحائي، عقب احتجازها لبضع أيام بداخل مستشفى الحميات.

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