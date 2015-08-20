وزير الداخلية: لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية ونواجه التجاوزات بحسم

أكد وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار أنه لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، ولا تراجع عن مواجهتها بكل الأساليب المشروعة، حماية للوطن من شرورهم والمخاطر الناجمة عن جرائمهم الارهابية. وأكد وزير الداخلية فى تصريحات أدلى بها للإعلامي “مصطفى بكرى “فى برنامج “حقائق وأسرار “على قناة “صدى البلد “أن الدولة لديها ثقة كبيرة فى القضاء على الارهاب ومواجهة كل عناصره فى الداخل والخارج باستخدام القانون وكافة السبل الشرعية المتاحة. وقال اللواء مجدى عبد الغفار، إن قانون مكافحة الإرهاب الهدف منه مواجهة الجريمة والعمليات الارهابية والتحريض عليها وتجفيف منابعه. وقال وزير الداخلية، إن القانون ليس موجها ضد الأبرياء، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وكافة أجهزة الدولة حريصة على حقوق الإنسان وحماية الوطن واستقراره. وقال اللواء مجدى عبدالغفار إن قانون مكافحة الإرهاب ليس بدعة ولا هو شىء جديد، فكثير من الدول الكبرى عندما تتعرض للمخاطر تلجأ لهذه القوانين لتكون رادعا مانعا للجريمة ولحماية امن واستقرار الأوطان. وأضاف وزير الداخلية إن عدد الشهداء الذين سقطوا من جراء العمليات الارهابية الجبانة أكثر ممن سقطوا فى حروب مصر الحديثة، إلا أن ذلك يزيدنا إصرارا على مقاومة المجرمين والسعى إلى تطبيق القانون بكل حسم وكل قوة ضد المتجاوزين والمتآمرين على أمن هذا البلد.