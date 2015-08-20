«العليا للانتخابات» تعقد إجتماعين لفحص طلبات المنظمات ووسائل الإعلام

بدأت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، عقد إجتماعين مستقلين لفحص طلبات متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتغطية الإعلامية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصري والأجنبية، التي كان أخر يوم في تلقيها اليوم الخميس.

يعقد الإجتماع الأول مسئول لجنة فحص طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، عضو الأمانة الفنية للجنة، المستشار محمود علاء، بينما يعقد الإجتماع الثاني، مسئول لجنة فحص طلبات وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، عضو الأمانة الفنية للجنة، المستشار محمود عبدالحميد.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة مساء اليوم أو صباح الغد عن المنظمات ووسائل الإعلام التي جرى قبولها، على أن يسجل المقبولون أنفسهم في الفترة من 21 أغسطس وحتى 25 أغسطس، وتسلم التصاريح إلى مندوبي المنظمات ووسائل الإعلام المقبولة من مقر اللجنة العليا في الفترة من 26 أغسطس وحتى 30 أغسطس.

وكانت اللجنة أغلقت باب تلقي الطلبات أمام وسائل الإعلام والمنظمات في تمام الخامسة من مساء اليوم الخميس، بعد أن إستمرت في تلقي الطلبات لمدة 10 أيام متتالية، بمقر اللجنة بمصر الجديدة.