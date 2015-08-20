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يديعوت: إطلاق قذائف على إسرائيل من سوريا للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر

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يديعوت: إطلاق قذائف على إسرائيل من سوريا للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر يديعوت: إطلاق قذائف على إسرائيل من سوريا للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنها للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973، تم إطلاق مساء اليوم الخميس، قذائف صاروخية من الأراضى السورية باتجاه إسرائيل.

وأضافت الصحيفة: سقطت 4 قذائف صاروخية قرب إحدى القرى الزراعية فى منطقة الجليل الأعلى، بينما لم تؤد إلى وقوع أضرار بشرية أو مادية، وطالبت السلطات الإسرائيلية المواطنين بالتواجد على مقربة من الملاجئ أو الغرف المحصنة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نشر فيه الجيش الإسرائيلى عدة بطاريات تابعة لمنظومة القبة الفولاذية بمدن الجنوب الإسرائيلى.

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