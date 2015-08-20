رئيس وزراء العراق يقرر تخفيض أعداد الحماية للمسئولين بنسبة 90 %

قرر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى - اليوم الخميس - تخفيض أعداد حمايات المسئولين والرئاسات بنسبة 90 بالمائة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن مكتب العبادى قوله - فى بيان له - " إنه تقرر إجراء تخفيضات كبيرة فى أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل إلى 90 بالمائة وإلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة إلى الشخصيات وإعادتهم إلى وزارتى الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية فى الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".

وأضاف البيان أن هذا القرار يوفر لموازنة الدولة ما يزيد عن 20 ألف عنصر أمنى تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا، يشار إلى أن العبادى وجه فى خلال الشهر الحالى بتقليص شامل وفورى فى إعداد الحمايات لكل المسؤولين بما فى ذلك الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة.