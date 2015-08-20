300 ألف حاج من 19 دولة عربية سيؤدون مناسك الحج هذا العام

قال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفى الدول العربية محمد معاجينى، إن إجمالى المطوفين الذين سيقومون بخدمة حجاج الدول العربية نحو 1500 مطوف مقسمين على 121 مجموعة خدمة ميدانية، مشيرًا إلى أن عدد الحجاج الذين سيؤدون مناسك الحج هذا العام نحو 300 ألف حاج من 19 دولة عربية.

جاء ذلك اليوم الخميس خلال اللقاء التعريفى السنوى بالخطط التشغيلية الذى نظمته المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية وآلية تنفيذ التطويف المركزى الذى تعمل وزارة الحج ممثلة بالهيئة التنسيقية لإرباب الطوائف بمشاركة مؤسسة مطوفى حجاج الدول العربية على تنفيذه خلال موسم هذا العام لرؤساء مجموعات الخدمة الميدانية بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس المطوف عباس قطان.

من جانبه، قدم المشرف على برنامج التطويف المركزى الدكتور عثمان قزاز عرضًا عن خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم، مشيرًا إلى أن المشاركين فى البرنامج المطوفين وأبناء المطوفين والمطوفات وطلاب الجامعات ، لافتًا إلى أن مدة التنفيذ ستكون شهرًا كاملاً اعتبارًا من 8 من الشهر الجارى حتى 8 من ذى الحجة.

وأكد أن الهدف من البرنامج تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء طواف القدوم وفق تنظيم يتماشى مع قدسية المكان والزمان محققين خدمة راقية وفق آلية عمل تظهر الرعاية الكريمة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام ومساعدتهم على أداء طواف القدوم بشكل صحيح مع المحافظة على أمنهم وسلامتهم.

وأكد أنه يتم تقييم المشروع لرصد المشكلات التى قد تواجه المطوفين أثناء الطواف بالحجاج وتحديد فاعلية المراكز، وقيام المرشدين التابعين لمكتب الخدمة الميدانية تحت إشراف عضو التطويف والجمرات بتجميع الحجاج الراغبين فى الطواف من أجل التوجه بهم إلى الحرم بعد إعطائهم الأساور الخاصة بمكتب الخدمة على أن تمنح المجموعة المكونة من 50 حاجًا، مطوفًا ومساعدًا لضبط المجموعة، واستقبال الحجاج فور وصولهم إلى الحرم من قبل مشرفى المراكز الميدانية لبرنامج التطويف.