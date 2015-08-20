قوات التحالف الدولى تقوم بأول عملية إنزال جوى بمحافظة نينوى العراقية

أفادت مصادر عسكرية رفيعة فى العراق، اليوم الخميس، بقيام التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بإنزالين جويين فى محافظة نينوى شمال العراق .

وذكرت المصادر - حسبما أوردت قناة (العربية) الإخبارية - أن الإنزال الأول كان فى منطقة ربيعة الحدودية مع سوريا شمال غربى نينوى، حيث تسيطر عشائر شمر وقوات البيشمركة الكردية على المنطقة، والثانى كان فى محيط سنجار غرب الموصل، حيث تسيطر قوات البيشمركة.

وأضافت المصادر، أن عملية الإنزال شملت آليات ومعدات عسكرية، وأسلحة متنوعة، ووحدات من المقاتلين، وأشارت إلى أن هناك خططا لإنزالات أخرى فى أكثر من موقع، تأتى استعدادا لانطلاق عمليات استعادة نينوى من قبضة "داعش".

يشار إلى أن قوات الأمن تخوض عملية عسكرية واسعة فى جزيرة غرب سامراء بمحافظة صلاح الدين، ضمن عمليات استعادة السيطرة على كامل المحافظة.

كانت القوات قد تمكنت خلال المرحلة الأولى من استعادة السيطرة على قرية البوغافل، ومناطق أخرى بإسناد من الطائرات العراقية بعد اشتباكات، قتل فيها عدد من عناصر التنظيم الإرهابى.