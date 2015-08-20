إصابة 27 عنصرا من الأمن العراقى جراء هجوم نفذه انتحارى بسامراء

أفاد مصدر أمنى فى محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، بإصابة 27 عنصرا من القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي، جراء انفجار صهريج مفخخ يستقله انتحارى غرب مدينة سامراء.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن المصدر قوله "إن انتحاريا يستقل صهريجا مفخخا حاول التقرب من القوات الأمنية والحشد الشعبى فى منطقة الحويش غرب سامراء، ما دفع القوات الأمنية إلى إطلاق الرصاص عليه، وهو ما أدى إلى انفجار الصهريج وإصابة 27 عنصرا من القوات الأمنية والحشد".

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، ويشهد العراق وضعا أمنيا استثنائيا، إذ تتواصل العمليات العسكرية لطرد "داعش" من المناطق التى ينتشر فيها، كما ينفذ التحالف الدولى ضربات جوية تستهدف مواقع التنظيم فى تلك المناطق، تسفر عن وقوع قتلى وجرحى فى صفوفه.