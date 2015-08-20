مستشفى التأمين الصحى بالمنصورة يستضيف مؤتمر "جراحات المخ" بحضور خبير عالمى

بدأت صباح اليوم بمستشفى التأمين الصحى بالمنصورة، فعاليات المؤتمر الطبى عن جراحات المخ الدقيقة , حيث يستضيف المؤتمر الخبير العالمى N Janakiram" المتخصص فى جراحات المخ بالمنظار وهو التخصص النادر والجراحات الأكثر صعوبة من بين جراحات المخ .

ويستمر المؤتمر الذى بدأت فعالياته صباح اليوم الخميس وتستمر حتى 23 من الشهر الجارى، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة.

ويناقش المؤتمر العديد من القضايا الهامة حول الجراحات الدقيقة فى المخ والأنف و الأذن، ويستعرض الطرق الجديدة المكثفة فى جراحات الجيوب الأنفية بالمنظار والجراحات الدقيقة فى قاع الجمجمة.

ويتم خلال زيارة الخبير الأجنبى إجراء عدد من الجراحات خطوة بخطوة لشرحها للأطباء والاستفادة منها.

وصرح الدكتور أشرف الزينى استشارى الأنف والأذن والحنجرة، ورئيس المؤتمر ، أن المؤتمر له هدف أساسى وهو تعليم الأطباء تقنيات حديثة فى الجراحات الدقيقة التى يستفيد منها المريض.

وأضاف رئيس المؤتمر، أن اليوم تم افتتاح المؤتمر وإلقاء العديد من المحاضرات لأستاذة الأطباء فى الجامعات، وخلال الأيام القادمة للمؤتمر سيقوم الخبير الهندى، بإجراء العديد من الجراحات للمرضى مباشرة أمام الأطباء.

وفى سياق آخر أكد الدكتور محمد الشيخ مدير مستشفى التأمين الصحى بالمنصورة واستشارى جراحة المسالك البولية، أنه شارك بالمؤتمر عدد كبير من الأطباء و الأساتذة فى تخصص الأنف و الأذن.

وأضاف مدير مستشفى التأمين الصحى فى المنصورة، أن الخبير الهندى N Janakiram" جاء إلى مصر عدة مرات، وهو يعد الطبيب الثانى على مستوى العالم المتخصص فى جراحات قاع الجمجمة بالمناظير.

> ورحب الخبير بفكرة إقامة مؤتمر طبى وإجراء العديد من العمليات الكبيرة والدقيقة والتى تستغرق حوالى 3 ساعات فى العملية الواحدة، وقد رحبت مستشفى التأمين الصحى فى المنصورة بإقامة المؤتمر، حيث سيتم عمل بث مباشر ما بين حجرة العمليات والحضور من الأطباء.

وأكد مدير مستشفى التأمين الصحى فى المنصورة، أن الهدف الرئيسى للمؤتمر هو نقل خبرة الخبير إلى الأطباء.