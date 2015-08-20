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لو بتعانى من بقع البشرة وآثار حب الشباب.. التقشير الكيميائى أفضل علاج

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لو بتعانى من بقع البشرة وآثار حب الشباب.. التقشير الكيميائى أفضل علاج لو بتعانى من بقع البشرة وآثار حب الشباب.. التقشير الكيميائى أفضل علاج
أرسلت قارئة تقول: أنا فتاة عمرى 26 عاما، وأعانى من انتشار البقع البنية نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، كما أعانى من بقعا أصغر حجما لآثار حب الشباب.

وبعد استشارة الطبيب نصحنى بالعلاج من خلال التقشير الكيميائى وأخبرنى أنه الأفضل لحالتى، حيث إن البقع التى أعانى منها سطحية وليست عميقة، فما هى طريقة العلاج بالتقشير الكيميائى وهل تحقق نتائج جيدة؟

تجيب عن سؤال القارئة الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر قائلة: التقشير الكيميائى يتم من خلال بسط مادة كيميائية على البشرة وتركها لدقائق معدودة ثم يتم إزالتها سريعا.

وتعتمد تلك الطريقة على تقشير الطبقة السطحية من البشرة واستبدالها بطبقة جديدة خالية من العيوب والبقع البنية.

وغالبا ما ينصح بالاستعانة بالتقشير الكيميائى فى حالات الآثار السطحية التى لا تتطلب سوى التخلص من طبقة رقيقة جدا من البشرة.

لكن هناك بعض النصائح التى يجب الالتزام بها بعد الخضوع لتلك الطريقة العلاجية، وأهمها تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة لا تقل عن أسبوع كامل، مع تجنب استخدام مستحضرات التجميل بجميع أنواعها لنفس المدة.
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