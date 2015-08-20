تقرير: دي بروين يقرر الرحيل عن فولفسبورج

قرر كيفن دي بروين لاعب فولفسبورج الرحيل عن فريقه خلال الصيف الجاري من أجل الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وارتبط اسم دي بروين كثيرا خلال الصيف الجاري بالانضمام إلى مانشستر سيتي حيث يود مانويل بيلليجريني ضمه لتدعيم خط وسط فريقه.

وأفادت صحيفة "WAZ" الألمانية يوم الخميس بأن دي بروين قرر الرحيل عن ناديه بسبب غضبه من عدم تدعيم الفريق خلال الصيف بصفقات قوية.

جاء هذا بعد عدة أيام من نشر صحيفة "ميرور" الإنجليزية تصريحات للاعب نفسه خلال حصوله على جائزة نجم الموسم الماضي من صحيفة "بيلد" الألمانية أكد فيها أنه لن يرحل عن فولفسبورج.

وذكر تقرير الصحيفة الألمانية بأن انتقال دي بروين لمانشستر سيتي من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري.