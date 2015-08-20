أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير: دي بروين يقرر الرحيل عن فولفسبورج

Google+ Print
تقرير: دي بروين يقرر الرحيل عن فولفسبورج تقرير: دي بروين يقرر الرحيل عن فولفسبورج

قرر كيفن دي بروين لاعب فولفسبورج الرحيل عن فريقه خلال الصيف الجاري من أجل الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وارتبط اسم دي بروين كثيرا خلال الصيف الجاري بالانضمام إلى مانشستر سيتي حيث يود مانويل بيلليجريني ضمه لتدعيم خط وسط فريقه.

وأفادت صحيفة "WAZ" الألمانية يوم الخميس بأن دي بروين قرر الرحيل عن ناديه بسبب غضبه من عدم تدعيم الفريق خلال الصيف بصفقات قوية.

جاء هذا بعد عدة أيام من نشر صحيفة "ميرور" الإنجليزية تصريحات للاعب نفسه خلال حصوله على جائزة نجم الموسم الماضي من صحيفة "بيلد" الألمانية أكد فيها أنه لن يرحل عن فولفسبورج.

وذكر تقرير الصحيفة الألمانية بأن انتقال دي بروين لمانشستر سيتي من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع