مستشفى أسيوط الجامعى يعلن وفاة حالتين وإصابة سبعة بالإجهاد الحرارى

أعلن الدكتور أشرف زين العابدين مدير مستشفى أسيوط الرئيسى عن وفاة حالتين وإصابة سبعة آخرين بالإجهاد الحرارى.

وأضاف زين العابدين أن عدد الحالات المصابة بالإجهاد الحرارى أمس الأربعاء، بلغت سبع حالات فقط من بين 270 هى إجمالى الحالات المرضية التى تم استقبالها بالمستشفى الجامعى بأمراض متنوعة، موضحاً أن حالات الإجهاد الحرارى السبعة تم تحويل حالتين لأحد مستشفيات وزارة الصحة، ويجرى حالياً علاج ثلاث حالات الأخرى بالمستشفى الجامعى، كما تم خروج أحدى الحالات بعد تحسن حالتها الصحية، بينما توفيت أحدى الحالات السبعة والتى وصلت لقسم الاستقبال فى حالة متأخرة وتوفيت أثناء الفحص، كما توفيت إحدى الحالات التى كانت محجوزة للعلاج بأحد أقسام المستشفى فى وقت سابق .

وأكد زين العابدين مواصلة حالة الاستعداد داخل مستشفيات جامعة أسيوط والتى قررها الدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية وتشكيله لفريق عمل برئاسة نائبه الدكتور أسامة فاروق لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة فى هذا الشأن مع توفير كافة الإمكانيات الطبية والأدوية اللازمة لاستقبال أى عدد من المواطنين المصابين بضربات الشمس.