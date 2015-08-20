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الأرجنتين تصدق على قانون لتوظيف المهرجين فى مستشفيات الأطفال

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الأرجنتين تصدق على قانون لتوظيف المهرجين فى مستشفيات الأطفال الأرجنتين تصدق على قانون لتوظيف المهرجين فى مستشفيات الأطفال
صدقت الأرجنتينية على قرار ينص على تعيين المهرجين فى مستشفيات الأطفال فى محافظة بوينس آيرس، والتى تعد الأكثر سكانًا فى الأرجنتين، ويكون المهرج مسئولاً عن عنابر الأطفال للترفيه عنهم ومساعدتهم على رسم البهجة على وجوههم، ما يرفع الروح المعنوية للطفل ويساهم فى عملية علاجه.

وقالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية إن هناك دراسة تثبت أهمية وجود الهرجين فى مستشفى للأطفال فهو نوع من أنواع العلاج، ويطلق عليه الطب التكميلى، ويهدف على إدخال السعادة على قلوب الأطفال المرضى، وأسرهم أيضًا، وقال معد القانون "داريو جوليا، "الضحك أفضل من الدواء".

ويشار إلى أن العلاج التكميلى منتشر فى الكثير من البلاد إلا أنه أول مرة يتم تطبيقه فى الأرجنتين، وأن تصدق الحكومة على اتباع هذا النظام الجديد.


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مصر 365

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