النياية الإدارية: عزل عضو سابق بالهيئة لارتكابه جريمة جنائية

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إن القرار الجمهورى الصادر بعزل أحد الأعضاء السابقين بالهيئة ممن شغلوا درجة "رئيس نيابة من الفئة أ "، جاء فى أعقاب إدانته بارتكاب مخالفات تشكل جريمة جنائية.

وأوضح، المتحدث باسم النيابة الإدارية، فى بيان صحفى، أن الصادر بحقه قرار العزل سبق إحالته إلى مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية فى الدعوى رقم (1/2015 صلاحية) بتهم ارتكاب وقائع تشكل جرائم جنائية، وثبت ارتكابه لها من واقع تحقيقات إدارة التفتيش بالنيابة.

وأضاف، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن مجلس التأديب انتهى إلى عدم صلاحية العضو لشغل الوظيفة القضائية وإحالته إلى المعاش، وبناء عليه تم رفع الأمر إلى رئيس الجمهوريه فأصدر قراره رقم 329/2015 بإحالة العضو المعنى إلى المعاش تنفيذا" لما انتهى إليه قرار مجلس التأديب لأعضاء النيابة الإدارية فى هذا الخصوص ونشر هذا القرار الجمهورى فى العدد رقم 34 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اليوم الخميس 20/8/2015.

وأشار "سمير" إلى أن هذا الإجراء يأتى فى ضوء حرص النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة على استبعاد كل من يثبت عدم جدارته للعمل القضائى تأكيدا" على تمتع أعضائها بحسن السمعة والسيرة المحمودة بما يمكنهم من أداء رسالتهم السامية فى إطار من التجرد والنزاهة.