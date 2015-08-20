بالصور.. ضبط 10 سيارات محملة بـ14 طن ذريعة أسماك بكفر الشيخ

تمكنت شرطة مسطحات البرلس، من ضبط 10 سيارات محملة بـ14 طن و575 كيلو من ذريعة الأسماك، و22 ألف وحدة ذريعة أسماك بلطى، و150 ألف وحدة ذريعة أسماك الجمبرى.

جاء ذلك برئاسة الرائد شاكر البلاصى، مدير شرطة مسطحات البرلس، والعميد أحمد جاد الله، المدير العام التنفيذى لبحيرة البرلس، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، بناءً على تعليمات الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ.

كما تم ضبط 29 قضية جوابى ذريعة أسماك، و40 قضية جوابى قراميط، و20 قضية تحاويط غزل علب بطول 2000 متر غزل مخالف، و30 قضية غزل مد بطول 300 متر غزل مد مخالف، و8 قضايا غزل ورد النيل بطول 80 مترا، و10 قضايا غزل ذريعة جمبرى بطول 100 متر غزل مخالف، و21 قضية غزل جانب مخالف بطول 210 أمتار، و14 قضية علب غزل جر بطول 140 متر، و4 قضايا غزل كتاميه بطول 40 متركما، و22 قضية تحاويط ورد نيل مخالف، و150 ألف وحدة ذريعة جمبرى تقدر بحوالى 150 كيلو نتيجة الصيد الجائر.

وتحفظت القوات على المتهمين برفقة السيارات المحملة، بقسم شرطة مسطحات البرلس، وتحرير المحاضر بالمخالفات والمتهمين، ليتم عرضهم على نيابة بلطيم العامة لمباشرة التحقيق.



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