مصرع شخص وإصابة 10 فى حادثين بطرق السخنة والقطامية

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، مساء اليوم، فى حادثين مروريين بطريقى السويس– السخنة، والسخنة – القطامية، وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفى لمشرحة السويس.

كان اللواء جمال عبد البارى، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بوقوع حادثين، تبين أن الحادث الأول وقع بتصادم سيارتين ملاكى نتيحة للسرعة الزائدة أمام إحدى القرى السياحية بطريق السويس – السخنة، وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص، تم نقلهم لمستشفى السويس العام.

ووقع الحادث الثانى بطريق السخنة - القطامية، بانقلاب سيارة ملاكى أسفر عن مصرع السائق وإصابة 5 آخرين من مستقلى السيارة، تم تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.