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وفاة مصاب فى مناوشات نارية بين عائلتين فى كوم أمبو

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وفاة مصاب فى مناوشات نارية بين عائلتين فى كوم أمبو وفاة مصاب فى مناوشات نارية بين عائلتين فى كوم أمبو
لفظ اليوم بمستشفى أسوان الجامعى مصاب فى مناوشات نارية بين عائلتين شهدتها قرية الضمة بكوم أمبو أول أمس حيث صرحت النيابة المختصة بدفن الجثة.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بأسون إخطارا بوفاة ( محمد . ع ) 50 سنة مزارع متأثرا بإصابته بطلقات نارية تم إيداع الجثة بالمشرحة و تحرر محضر بالوفاة وتم العرض على النيابة التى صرحت بدفن جثة القتيل.

كانت قد شهدت أول أمس قرية الضمة التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مناوشات بين عائلتين تنتميان لقبيلة العرب نتيجة خلافات قديمة بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية، وأسفر ذلك عن إصابة اثنين من أحد طرفى النزاع بطلقات نارية وتوفى أحدالمصابين اليوم متأثرا بإصابته البالغة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بأسوان جهودها لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة وضبط المتورطين فها وضبط الأسلحة المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمركزت قوة أمنية بقرية الضما التى شهدت الأحداث لمواجهة أى تداعيات وللفصل بين طرفى النزاع.

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مصر 365