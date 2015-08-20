بالأسماء.. أوائل الخريجين بكلية السياحة بجامعة الفيوم

أعلنت جامعة الفيوم أسماء أوائل الخريجين بكلية السياحة والفنادق للعام الجامعى 2014/2015 وتقدم الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلية السياحة والفنادق أرق التهانى للطلاب متمنين لهم دوام النجاح والتقدم.إعلان - Ads إعلان - Ads
1. إسراء رزق يوسف علي الشامي
1. محمد رمضان رجب عبدالهادي
1. محمد فتحي محمد عبد الحليم
وجاء أسماء الطلاب الأوائل بكل شعبة طبقًا للمجموع كالتالى.
أولاً: شعبة الإرشاد السياحى
1. إسراء رزق يوسف علي الشامي
>2. دينا محمد معبد عبدالحفيظ
>3. أحمد زاهر عبدالعزيز عبدالباقي
>4. رامى مكرم وهيب حنــا
>5. أميرة عشرى عبدالعزيز محمـد
>6. مهجة عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ
>7. فادى ميلاد أمير حبيـب
>8. أحمد محمود عيسى محمـود
>9. محمد جعفر محمد سالم ياسـين
ثانيًا: شعبة الدراسات السياحية
1. محمد رمضان رجب عبدالهادي
>2. ياسمين أحمد سيد أحمد عبدالدايم
>3. أسماء مصطفي زكي السيد
>4. عبدالله صبري ربيع محمـد
>5. رحاب شعبان السيد على
>6. هدير رمضان عبد الله مرسـي
>7. كرستينا رفعت رياض إسحق
ثالثًا: شعبة الدراسات الفندقية
1. محمد فتحي محمد عبد الحليم
>2. إسلام سيد عبد الغنى يسـن
>3. إسلام نصر الدين راغب خميس
>4. مصطفى سيد راشد عبد الله.