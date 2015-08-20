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محافظ الإسكندرية: تنسيق أمنى لنشر الـ"واى فاى" بالميادين

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محافظ الإسكندرية: تنسيق أمنى لنشر الـ"واى فاى" بالميادين محافظ الإسكندرية: تنسيق أمنى لنشر الـ"واى فاى" بالميادين
قال الدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، إن نشر الـ"واى فاى" بالميادين الرئيسية بالمحافظة ليس أمرًا سهلاً، بسبب الظروف الأمنية فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن بعض الجهات الأمنية طالبت بتأمين الحصول على الخدمة.

وأضاف خلال لقاء صحفى للغرفة التجارية فى محافظة الإسكندرية، أنه جارى التنسيق مع الجهات الأمنية بشان خدمات الـ"واى فاى" فى ميادين المحافظة، لنشرها بصورة مؤمنة.

وأوضح أن المحافظة تبحث بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والجهات الأمنية، تطبيق الخدمة فى بعض الأماكن بشكل ضيق، وتأمينها عن طريق الحصول على بيانات المواطن للسماح له باستخدام الـ"الواى فاى" غير أنه أوضح انه جارى تحديد هذه المناطق.

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