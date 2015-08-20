إنشاء أول حمام سباحة بمركز باريس بالوادى الجديد بتكلفة 3,5 مليون جنيه

قال الكابتن يحيى دياب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، إن وزارة الشباب والرياضة قد وافقت على اعتماد 3.5 مليون جنيه لإقامة حمام سباحة بمدينة باريس، وذلك فى إطار توفير الخدمات الترفيهية لأبناء مركز باريس، حيث قام مندوب وزارة الرياضة بزيارة مركز باريس لتحديد موقع لإقامة حمام السباحة وتم الاتفاق على إنشائه داخل نادى باريس الرياضى لخدمة أبناء المدينة والقرى التابعة لها.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف دياب أن تنفيذ مشروع حمام سباحة بمركز باريس هو الأول بالمركز فى ظل عدم وجود أية حمامات سباحة فى باريس، والذى يستغرق إنشاؤه عاما منذ بدء التنفيذ، ليكون إضافة جديدة للمنشآت الرياضية والترفيهية بمركز باريس.