أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادى أعضاء هيئة تدريس بجامعة المنيا

Google+ Print
تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادى أعضاء هيئة تدريس بجامعة المنيا تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادى أعضاء هيئة تدريس بجامعة المنيا
أصدر الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة برئاسة الدكتور محمد جلال حسن شحاته وعضوية الدكتور حصافي محمد كمال نائباً للرئيس والدكتور عمرو أحمد فؤاد أمينا للصندوق وعضوية كل من الدكتور عيد عبد الواحد والدكتور حسن سعد والدكتور أبو هشيمة مصطفي والدكتور هاني فولي والدكتورة لاميس محمد والدكتور حسام محمد والدكتور علاء أحمد والدكتور أسامة محمد.
>جاء ذلك في إطار خطة التطوير وتشكيل هياكل تنظيمية وإدارية جديدة داخل كل القطاعات كخطوة للتطوير والتحديث داخل الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365