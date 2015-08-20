تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادى أعضاء هيئة تدريس بجامعة المنيا

أصدر الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة برئاسة الدكتور محمد جلال حسن شحاته وعضوية الدكتور حصافي محمد كمال نائباً للرئيس والدكتور عمرو أحمد فؤاد أمينا للصندوق وعضوية كل من الدكتور عيد عبد الواحد والدكتور حسن سعد والدكتور أبو هشيمة مصطفي والدكتور هاني فولي والدكتورة لاميس محمد والدكتور حسام محمد والدكتور علاء أحمد والدكتور أسامة محمد.

>جاء ذلك في إطار خطة التطوير وتشكيل هياكل تنظيمية وإدارية جديدة داخل كل القطاعات كخطوة للتطوير والتحديث داخل الجامعة.

شبكةعيونالإخبارية

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