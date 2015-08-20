مستشفى الإسماعيلية العام تدشن برنامجا لعلاج المعاشات بالبطاقة الذكية

أعلن الدكتور حسين مصطفى، مدير المستشفى العام بالإسماعيلية، أنه يجرى الآن الإعداد لتنفيذ برنامج الرعاية الصحية لمستحقى معاش الضمان الاجتماعى، وذلك بهدف تحويل المستشفى خلال الفترة القادمة لمستشفى نموذجى فى تقديم الخدمة الطبية والتوعية الصحية كمستشفى يحتذى به - وفق توجيهات رئيس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة للمستشفى فى إطار فعاليات الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، منذ أسبوعين تقريبا.

وأشار الدكتور وليد نصار، وكيل المستشفى، والمشرف العام على البرنامج، إلى أنه تم تخصيص حاسبات آلية لميكنة بيانات المرضى والتسجيل الطبى الموحد لهم وتقوم الآن إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الأرشفة الإلكترونية للبيانات والمعلومات- بالانتهاء من تدريب الأطباء والصيادلة والإداريين.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان فتحت الباب لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعى للتوجه لأقرب مركز صحة أسرة لمحل السكن للتسجيل فى البرنامج على أن يتقدم بالأوراق التالية: بطاقة الأسرة الذكية التى يصرف بها التموين- بطاقة صرف المعاش الضمانى - بطاقة الرقم القومى على أن يتم تحويل الحالات من الوحدات إلى عام الإسماعيلية لتلقى الخدمة الطبية المطلوبة بالبطاقة الذكية.



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