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مدير إدارة طوارئ الغربية:عودة ابن الحداد المنتحر إلى المستشفى بعد هروبه

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مدير إدارة طوارئ الغربية:عودة ابن الحداد المنتحر إلى المستشفى بعد هروبه مدير إدارة طوارئ الغربية:عودة ابن الحداد المنتحر إلى المستشفى بعد هروبه
أكد الدكتور فتحى شلضوم، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة فى الغربية، عودة الطالب "كريم" - 15 سنة - ابن حداد المحلة، الذى انتحر لعجزه عن توفير علاج الكيماوى لابنه - إلى معهد أورام طنطا وبرفقته والدته عقب هروبه صباح اليوم قبل استكمال باقى الفحوصات الخاصة بمعرفة إصابته بالسرطان من عدمه، وقال مصدر طبى إنه تم إخطار مكتب الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة بعودته.

وأضاف المصدر أن مكتب وزير الصحة يجرى تحقيقات لمعرفة ما إذا كان الطبيب، الذى وقع الكشف على المريض خارج معهد الأورام أخبر ذويه بحاجته إلى علاج كيماوى من عدمه، وذلك بعد أن أثبتت جميع التحاليل أن الطالب ليس مريضا بالسرطان ولا يحتاج علاجا كيماويا.

وكان الطالب هرب صباح اليوم من المستشفى قبل إجراء تحاليل وفحوصات متقدمة للتأكد من إصابته بالسرطان من عدمه، وتحرر بهروبه محضر رسمى.

وأجرى فريق طبى، على أعلى مستوى، التحاليل والفحوصات للطالب داخل معهد أورام طنطا بناء على توجيهات الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، ومحافظ الغربية سعيد مصطفى كامل، وهى تحاليل دم ووظائف كلى وكبد، وتبين عدم إصابته بالسرطان، وتم حجزه بالمستشفى لحين استكمال باقى الفحوصات إلا أن إدارة المستشفى فوجئت بهروبه بمساعدة أسرته.


>هروب نجل حداد المحلة المنتحر من معهد أورام طنطا بمساعدة أسرته

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