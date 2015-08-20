مدير أمن دمياط يعتمد الحركة الداخلية لضباط الشرطة

اعتمد اللواء فيصل دويدار، مدير أمن دمياط، الحركة الداخلية لضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط فى جميع القطاعات، وقد جاءت الحركة بنقل العميد على أحمد محمد العساس، مديرية أمن الدقهلية، إلى مأمور قسم أول شرطة دمياط، والعقيد عصام محمود عبده سليمان، مديرية أمن بور سعيد، إلى ضابط بإدارة التفتيش، والعقيد عادل محمد جلال محمود حسن مديرية أمن الدقهلية إلى مدير إدارة مرور دمياط، رائد ياسر عبد الوهاب أحمد عبد الله مديرية أمن الإسكندرية، رئيس وحدة أمن المديرية والرائد محمد فتحى مهدى إمام حجاج أ ع لشرطة ميناء القاهرة الجوى، ضابط بقسم ثان شرطة دمياط ،رائد أدهم إسماعيل عبد المنعم إسماعيل مديرية أمن القليوبية إلى ضابط بقسم شرطة دمياط الجديدة .

كما شملت الحركة نقيب رامى ربيع السيد عبدالرحمن الإدارة العامة للمرور إلى ضابط بإدارة مرور دمياط، ونقيب مصطفى حسن عبد الحليم محمد على مديرية أمن القاهرة رئيس وحدة مرافق رأس البر نقيب حازم محمود عبد الحميد قاسم مديرية أمن بور سعيد ضابط بمركز شرطة دمياط نقيب أحمد أيمن رشدى محمد مصطفى قطاع الأمن المركزى ضابط بإدارة قوات الأمن نقيب أشرف محمد طاهر محمد عبيد مديرية أمن الأقصـــر إلى رئيس نقطة شرطة شطا بمركز شرطة دمياط نقيب محمد مصطفى سعد عوضين مديرية أمن القاهرة ضابط بمركز شرطة كفر البطيخ، نقيب عبد الله محمد عبد الله أبو سمرة مديرية أمن جنوب سيناء، إلى ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ، نقيب شريف سليم أبو بكر سليم مديرية أمن القاهرة، إلى ضابط بقسم شرطة رأس البر .

وشملت الحركة نقل م. أول عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الشيخ مديرية أمن أسيوط إلى ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ وم أول إبراهيم أحمد إبراهيم محمد الفوال مديرية أمن بور سعيد إلى ضابط بمركز شرطة كفر سعد .

وأسندت الحركة إلى لواء محمد إبراهيم على البعلى ضابط بإدارة متابعة معايير الأداء إلى ضابط بإدارة متابعة معايير الأداء ويسند إليه مدير إدارة التخطيط والمتابعة، لواء أحمد سلامة محمد محمد شطا ضابط بإدارة متابعة معايير الأداء إلى ضابط بإدارة متابعة معايير الأداء، ويسند إليه مدير إدارة التفتيش، عميد محمد عبد الفتاح توفيق على مأمور مركز شرطة الزرقا إلى مدير إدارة الشكاوى والتحقيقات، وعميد مجدى منصور إبراهيم السيد مأمور قسم ثان شرطة دمياط إلى رئيس قسم التحقيقات، وعميد ضياء الدين أحمد كامل عرفة الإمام رئيس قسم التحريات ويسند إليه قسم الرخص مأمور مركز شرطة الزرقا، وعميد محمد صبحى الددمونى السيد وكيل إدارة الحماية المدنية إلى مدير إدارة الحماية المدنية وعقيد ماهر محمد عوض النادى ضابط بإدارة التفتيش، ويسند إليه مدير إدارة التفتيش إلى مدير إدارة شرطة النجدة، وعقيد محمد السيد السيد الهرميل، وكيل إدارة قوات الأمن إلى رئيس قسم الأسلحة والذخيرة، ويسند إليه رئيس قسم شرطة الانضباط.

وشملت الحركة العقيد عادل أبو المعاطى سالم سالم، رئيس قسم المتابعة والإحصاء الجنائى إلى رئيس قسم المتابعة والإحصاء الجنائى، ويسند إليه رئيس قسم الرخص وعقيد محمد أحمد فؤاد نديم، وكيل إدارة شرطة النجدة إلى رئيس قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، ويسند إليه رئيس قسم حقوق الإنسان، وعقيد بهاء سعد محمد أبو الخير ضابط بإدارة قوات الأمن إلى وكيل إدارة قوات الأمن مقدم أكمل أحمد رمضان على نائب مأمور مركز شرطة كفر سعد إلى وكيل إدارة تأمين الطرق والمنافذ ومقدم مجدى فتحى محمد عوض الموجى ميترد رئيس قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة ويسند إليه رئيس قسم حقوق الإنسان إلى مأمور قسم ثان شرطة دمياط ورائد توفيق محمد مجدى توفيق عمر مصطفى رئيس وحدة أمن المديرية ويسند إليه رئيس قسم شرطة إلى الانضباط وكيل إدارة شرطة النجدة ورائد مصطفى محمود مصطفى على البخشونجى ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ إلى وكيل إدارة الترحيلات ورائد محمد عبد الهادى عبد الرحمن ناصف، وكيل إدارة تأمين الطرق والمنافذ إلى نائب مأمور مركز شرطة دمياط .

كما شملت الحركة نقل الرائد أحمد عبد الهادى رجب أحمد نائب مأمور مركز شرطة فارسكور إلى ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ رائد محمد سعيد الغريب البنا ضابط بإدارة البحث ويندب رئيس قسم الإعلام والعلاقات الإنسانية إلى رئيس قسم الإعلام والعلاقات ورائد هشام محمد حمزة جمعة عريض نائب مأمور مركز شرطة الزرقا إلى نائب مأمور مركز شرطة كفر سعد رائد مصباح محمد محمد القصبى ضابط بإدارة الترحيلات إلى نائب مأمور مركز شرطة الزرقا رائد عبد العزيز نايف عبد العزيز سليم ضابط بإدارة قوات الأمن إلى نائب مأمور مركز شرطة فارسكور، ونقيب مهندس أحمد عبد الباسط محمد عبد اللاه ضابط بإدارة شرطة النجدة إلى رئيس قسم المعلومات والتوثيق ونقيب إيهاب أحمد مختار محمد فرج ضابط بقسم أول شرطة دمياط إلى ضابط بإدارة قوات الأمن ونقيب أيمن محمد عبد الفتاح خليل ضابط بإدارة قوات الأمن إلى ضابط بقسم الحراسات المشددة، ونقيب معاذ عبد الهادى محمد محمد أبو الخير، رئيس قسم مرور ميناء دمياط إلى ضابط بإدارة مرور دمياط ونقيب محمد أحمد حسام رمزى محمد ضابط بمركز شرطة فارسكور إلى ضابط بقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية .

تضمنت الحركة نقل النقيب محمد السيد عبد الحليم عطا، ضابط بإدارة مرور دمياط، إلى رئيس قسم مرور ميناء دمياط، ونقيب أدهم عاطف زكى الحسينى ضابط بإدارة الترحيلات إلى ضابط بمركز شرطة دمياط، م أول مهندس رامى نبيل خليل جيد ضابط بإدارة قوات الأمن إلى ضابط بقسم المركبات، م أول محمود توفيق عبد الحميد حمودة ضابط بقسم شرطة دمياط الجديدة إلى ضابط بإدارة الترحيلات وم أول محمد يحيى أحمد إسماعيل نزهة ضابط بإدارة قوات الأمن ضابط بمركز شرطة فارسكور وم أول فخرى عبد ربه عبد الله عبد ربه، ضابط بإدارة قوات الأمن، ضابط بقسم الحراسات المشددة، وم أول هانى لطيف سوريال حنا ضابط بمركز شرطة كفر البطيخ ضابط بإدارة الترحيلات.

وتضمنت الحركة نقل م أول أيمن السيد إبراهيم محمد الغبارى، ضابط بمركز شرطة دمياط، رئيس نقطة شرطة عزبة البرج بمركز شرطة دمياط ملازم شرف السيد محمد إبراهيم الشرقاوى ضابط بقسم شرطة رأس البر ضابط بمركز شرطة دمياط وملازم شرف مصطفى عيد محمد سالم ضابط بمركز شرطة كفر البطيخ ضابط بقسم أول شرطة دمياط ملازم شرف كمال محمد هاشم أبو النيل ضابط بإدارة شرطة النجدة ضابط بقسم ثان شرطة دمياط ملازم شرف محمود سعد محمد مصطفى ضابط بقسم ثان شرطة دمياط وندب ضابط بإدارة قوات الأمن ضابط بإدارة قوات الأمن رائد أمير السيد عبد المجيد البطراوى ضابط بقسم مباحث التموين والتجارة الداخلية إلى رئيس وحدة التسجيل الجنائى نقيب أحمد عبد الحميد عبد الرازق رزق محمد رئيس قسم الرعاية اللاحقة ويسند إلية رئيس قسم رعاية الأحداث رئيس وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة كفر البطيخ نقيب محمد مجدى رجب حسونة ضابط بوحدة البحث الجنائى بمركز شرطة دمياط ( ندب )الى رئيس قسم الرعاية اللاحقة ويسند إلية رئيس قسم رعاية الأحداث .

>وشملت الحركة النقيب كمال الدين رشدى أحمد رضوان ضابط بوحدة البحث الجنائى بقسم ثان شرطة دمياط إلى رئيس مباحث إدارة الترحيلات نقيب محمد أحمد عبد الشافى محمد البلشى ضابط بوحدة البحث الجنائى بقسم شرطة دمياط الجديدة ( ندب )ضابط بوحدة البحث الجنائى بمركز شرطة دمياط ( ندب ) نقيب أحمد محمد عبد السلام السخاوى ضابط بوحدة البحث الجنائى بقسم ثان شرطة دمياط رئيس وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة البيئة والمسطحات.

وتضمنت الحركة نقل النقيب أحمد ممدوح محمد الدمرداش رئيس وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة كفر البطيخ إلى رئيس وحدة البحث الجنائى بقسم ثان شرطة دمياط نقيب أحمد زكى زكى محمد الحسينى رئيس قسم مكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات رئيس قسم مكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات ويسند إليه رئيس وحدة المساعدات الفنية نقيب كريم محروس معين المتولى الشهاوى ضابط بقسم مكافحة المخدرات رئيس وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة دمياط الجديدة نقيب هانى محمد البيلى صبح رئيس وحدة المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائى إلى ضابط بإدارة البحث الجنائى ويندب مدير مكتب الرئاسة.

وشملت الحركة النقيب أحمد نبيل رافعى بشتو ضابط بوحدة البحث الجنائى بمركز شرطة كفر سعد (ندب) الى ضابط بوحدة البحث الجنائى بمركز شرطة الزرقا (ندب) نقيب محسن سمير وهبة صالح محمد ضابط بوحدة البحث الجنائى بمركز شرطة الزرقا إلى ضابط بوحدة البحث الجنائى بقسم شرطة دمياط الجديدة ونقيب عصام جمال محمود عبد الحميد الجميلى رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة الزرقا إلى ضابط بوحدة البحث الجنائى بقسم شرطة رأس البر م أول عبد الله رمضان عبد الرازق سيد ضابط بوحدة البحث الجنائى بقسم أول شرطة دمياط إلى ضابط بوحدة البحث الجنائى بقسم ثان شرطة دمياط .

وتضمنت الحركة م أول عمر ناصر عبد العظيم إبراهيم فتوح ضابط بوحدة البحث الجنائى بقسم شرطة رأس البر (ندب) ضابط بوحدة البحث الجنائى بإدارة مرور دمياط (ندب) م أول أحمد إبراهيم المتولى صلاح ضابط بوحدة البحث الجنائى بمركز شرطة كفر البطيخ (ندب) ضابط بوحدة البحث الجنائى بقسم أول شرطة دمياط ( ندب ).