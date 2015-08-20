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الملتقى العربى للسكر يعلن عن "إيزيتميب" كدواء جديد يقلل من امتصاص الدهون من الأمعاء

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الملتقى العربى للسكر يعلن عن "إيزيتميب" كدواء جديد يقلل من امتصاص الدهون من الأمعاء الملتقى العربى للسكر يعلن عن "إيزيتميب" كدواء جديد يقلل من امتصاص الدهون من الأمعاء
أكد الدكتور محمود يوسف أستاذ القلب بطب المنصورة، خلال محاضرة ألقاها عن استخدام أدوية أخرى فى علاج زيادة نسبة بالدم خلال مؤتمر الملتقى العربى للسكر المنعقد حاليا بالقاهرة.

وقال إن هناك أدوية جديدة تعمل على تقليل امتصاص الكولسترول من الأمعاء، وبالتالى عند إضافتها للأدوية المستخدمة حاليا فى علاج الدهون سوف يؤدى ذلك إلى نتائج أفضل فى تقليل الكولسترول بالدم، وبالتالى تقليل الأزمات القلبية وأمراض الشرايين بصفة عامة وتتميز هذه الأدوية "إيزيتميب" بأنها آمنة ولا تسبب مضاعفات، وبالتالى فهى آمنة فى استخدامها فى مرضى القلب والسكر والجلطات.

وأشار إلى أن هذه الأدوية تعمل على خفض دهون الدم الضارة ولا تؤدى إلى خفض الوزن، موضحا أنه تم إجراء دراسات عديدة على استخدام هذه الأدوية فى مرضى الشرايين التاجية، وأثبتت هذه الدراسات فعاليتها فى حماية المريض من النوبات القلبية المتكررة.

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مصر 365

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