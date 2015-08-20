المعارضة السورية تعلن إسقاط طائرة حربية من طراز ميج بريف دمشق

أعلن المكتب الإعلامى لجيش الإسلام الذى يتزعمه زهران علوش اليوم الخميس اسقاط طائرة ميج حربية نظامية سورية فوق الغوطة الشرقية ( بريف دمشق ) اثناء تنفيذها غارات .

وقال المصدر الاعلامى لدى هذا الفصيل السورى العسكرى المعارض ، فى بيان اليوم " تم اسقاط الطائرة الحربية بمضادات الطيران أثناء إغارتها على مناطق فى الغوطة الشرقية مما أدى لهبوطها فوراً حسب رصد حركة الطيران ".

و كان الطيران الحربى ارتكب مجزرة الاسبوع الماضى فى منطقة دوما التى تقع فى الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية ، قتل فيها أكثر مئة شخص وأصيب 200 بينهم نساء و اطفال .