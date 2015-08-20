الصحة السعودية : 10 إصابات جديدة ووفاة حالتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، تسجيل 10 إصابات جديدة ووفاة حالتين بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالت وزارة الصحة السعودية فى بيان اليوم ، إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة وتوفيت حالتان بالرياض ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 1128 ، بينما الوفيات إلى 485 وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التى شفيت قد بلغت 592 ، بينما تبقى ثلاث حالات معزولة منزليا، كان وزير الصحة السعودى المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ، قد أكد خلال اجتماعه امس مع مديرى المستشفيات والمرافق الصحية بالرياض ، أن الانتشار الحالى للفيروس بالرياض يعد محدودا نسبيا ، مشيرا إلى أن جميع الحالات التى سجلت مؤخرا فى الرياض هى أحادية المصدر .. مؤكدا سعى الوزارة للعمل بوتيرة متسارعة ومهنية عالية للسيطرة عليها.

وشهدت الرياض خلال الأيام الماضية ارتفاع ملحوظ فى عدد الإصابات بالفيروس ، سجلت الوزارة فى الأيام الثلاثة الماضية فقط 22 حالة إضافة إلى 10 حالات أعلنتها الوزارة اليوم.