بالصور.. مستشفيات سوهاج «تستغيث» من الإهمال

رصدت عدسة “أونا” حالة من الفوضى بعدد من مستشفيات محافظة سوهاج لتعبر بالصورة الحية عن الاهمال الذي يضرب العديد من تلك المستشفيات المنتشرة بمراكز المحافظة المختلفة وايضًا بمدينة سوهاج نفسها، فتلك المشاهد تعبر عن مستشفى جرجا والبلينا وساقلتة وحميات سوهاج.

> ورصدت عدسة وكالة “اونا” الاثارالسلبية وهي الغياب التام للنظافة العامة سواء داخل عنابر المرضى او من الخارج، وتهالك لجدران بعض المستشفيات وغرق أجزاء من أخرى بمياة الصرف الصحي التي انبتت من حولها كمية من الحشائش التي تدل على طول فترة أستمرار تلك المشهد بدون تدخل من سوء حالة دورات المياة، وشكوى المرضى من غياب الاطباء أو قلتهم.

> ومن المفارقات التي تم رصدها بتلك المستشفيات أيضًا عدم وجود الا طبيب واحد فقط لقسم العظام في أحدى المستشفيات وهناك طبيبان فقط في قسم الرمد، وعدم وجود نواب بقسم الجراحة فى أحدى المستشفيات، هذا بالاضافة الى القصور في النظام الدوائي وسوء في توزيع القوة البشرية على المستشفيات بالمحافظة .