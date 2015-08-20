جامعة بني سويف: الأحد القادم فتح باب اختبارات القدرات كلية التمريض لطلاب الدبلومات

أعلن الدكتورأمين لطفي – رئيس جامعة بني سويف، عن فتح باب القدرات لطلاب الشهادات الفنية التمريض نظام الخمس سنوات عام 2015، وكذلك مواعيد وأماكن استخراج بطاقات القدرات المؤهلة لبعض الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات؛ وسيتم فتح باب التقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكلية التمريض، اعتبارًا من الأحد المقبل 23/8 وحتى الخميس الموافق 27 أغسطس.

> وصرح لطفي، إن نظام قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات بالجامعات المصرية عام 2015، يشترط اجتياز اختبارات القدرات والمهارات بكلية التمريض، خريجي المعهد الفني للتمريض، والمعهد الفني الصحي – شعب تمريض، ومدارس التأمين الصحي ببني سويف.

> وقد أشار محمد محمود خضر – نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب، إلى إن استقبال الأوراق يتم في مبنى كلية التمريض بشرق النيل، وتبدأ بعد ذلك مباشرة الاختبارات عقب استيفاء البيانات الموجودة بالأوراق المدرجة بالمظاريف وستقام اختبارات القدرات تحت إشراف نخبة متميزة من أساتذة الجامعة، مشيرًا إنه سيتم إعلان نتائج هذه الاختبارات بعد فترة وجيزة ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها.

> وجدير بالذكر إن مكتب التنسيق بجامعة بني سويف يقوم سنويًا بتنظيم هذه الاختبارات والإشراف عليها، حيث يتم استخراج البطاقات والنماذج الخاصة بهذه الاختبارات من خلال مقر مكتب التنسيق بإدارة الجامعة.