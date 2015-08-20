مجلة فرنسية: خمس عادات خاطئة تعوق إنقاص الوزن

مع حلول فصل الصيف يتجه الكثير لممارسة الرياضة وخسارة الوزن الزائد لديهم، حيث يرون أن فصل الصيف هو الوقت المناسب لتلك المهمة القاسية، وفى حقيقة الأمر يتجه الشباب ويبذلون ما لديهم من طاقة وترتفع لديهم روحهم المعنوية عندما يخسرون بعض الوزن فى بداية المسار ولكنهم يتفاجأون بثبات وزنهم على الرغم من المجهود المذهل الذي يقومون به.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ومن أولى تلك النقاط هى عدم اعتبار الرياضة كعمل إجبارى ومفروض، حيث إن ممارسة الرياضة دون حماسة وبشكل إجبارى سوف يشعر الجسد بالإرهاق بسرعة كبيرة ولن يتحقق المستوى المطلوب والتنوع بين الرياضات ما بين رفع الأثقال والتمارين الهوائية (الإيروبيكس) والركض.
>كما أن من أكثر الأشياء التى تفقد التمارين الرياضية فائدتها هى تناول وجبة عشاء دسمة والتوجه على النوم، ما يزيد من تراكم الدهون فى مختلف أنحاء الجسم، حيث يمكن تناول وعاء صغير من السلطة أو الدجاج المشوى، لن تزيد الجسد وزنًا وتشعر بالشبع، إضافة إلى فائدة البروتينات والخضراوات الغنية بالألياف.
>وأما ثالث نقطة هى ممارسة نفس التدريبات كل يوم، ما يؤدى إلى الشعور بالملل التدريبى فعلى سبيل المثال يكون يوم الاثنين للياقة البدنية والثلاثاء للركض، والأربعاء للتمارين الهوائية، فمن خلال تغيير التدريبات والتنوع فيها يفقد الجسم الدهون المتراكمة عن طريق استهلاك المزيد من الطاقة.
>يتهاون البعض فى تناول الوجبات على أمل أن يساهم هذا التقليل فى إنقاص الوزن، وبالطبع هذا التفكير غير منطقى، ولكن تناول الوجبات الأساسية بإنتظام أفضل، كما يتوجب أن تكون الوجبة مفيدة ومكونة من بروتينات ونشويات قليلة وخضراوات، كما يمكن تناول الفاكهة بين الوجبات كالتفاح والموز، أو كوب من الزبادى، وتناول المزيد من الماء خلال اليوم.
>الاستخفاف بالتمارين السهلة والأساسية يعد من أكثر العوامل التى تفقد التمارين قوتها، فاعتقاد أن التمرينات السهلة لا حاجة لها ليس دليل على قوة الجسم فكل تمرين مهما كان بسيطًا يعمل على تشغيل العضلات والدورة الدموية والتنفس ما يساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن.
ووفقًا لمجلة "سونتيه بلس" الفرنسية والمعنية بأخبار الصحة أن هناك خمسة نقاط أساسية تعوق فقدان الوزن، ويتوجب على من يرغب فى تخسيس وزنه تفاديها.
ممارسة الرياضة إجباريًا
>ومن أولى تلك النقاط هى عدم اعتبار الرياضة كعمل إجبارى ومفروض، حيث إن ممارسة الرياضة دون حماسة وبشكل إجبارى سوف يشعر الجسد بالإرهاق بسرعة كبيرة ولن يتحقق المستوى المطلوب والتنوع بين الرياضات ما بين رفع الأثقال والتمارين الهوائية (الإيروبيكس) والركض.
تناول العشاء الدسم
>كما أن من أكثر الأشياء التى تفقد التمارين الرياضية فائدتها هى تناول وجبة عشاء دسمة والتوجه على النوم، ما يزيد من تراكم الدهون فى مختلف أنحاء الجسم، حيث يمكن تناول وعاء صغير من السلطة أو الدجاج المشوى، لن تزيد الجسد وزنًا وتشعر بالشبع، إضافة إلى فائدة البروتينات والخضراوات الغنية بالألياف.
ممارسة نفس التدريبات يوميًا
>وأما ثالث نقطة هى ممارسة نفس التدريبات كل يوم، ما يؤدى إلى الشعور بالملل التدريبى فعلى سبيل المثال يكون يوم الاثنين للياقة البدنية والثلاثاء للركض، والأربعاء للتمارين الهوائية، فمن خلال تغيير التدريبات والتنوع فيها يفقد الجسم الدهون المتراكمة عن طريق استهلاك المزيد من الطاقة.
ترك الوجبات لإنقاص الوزن
>يتهاون البعض فى تناول الوجبات على أمل أن يساهم هذا التقليل فى إنقاص الوزن، وبالطبع هذا التفكير غير منطقى، ولكن تناول الوجبات الأساسية بإنتظام أفضل، كما يتوجب أن تكون الوجبة مفيدة ومكونة من بروتينات ونشويات قليلة وخضراوات، كما يمكن تناول الفاكهة بين الوجبات كالتفاح والموز، أو كوب من الزبادى، وتناول المزيد من الماء خلال اليوم.
إهمال التمارين الرياضية السهلة
>الاستخفاف بالتمارين السهلة والأساسية يعد من أكثر العوامل التى تفقد التمارين قوتها، فاعتقاد أن التمرينات السهلة لا حاجة لها ليس دليل على قوة الجسم فكل تمرين مهما كان بسيطًا يعمل على تشغيل العضلات والدورة الدموية والتنفس ما يساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن.