مجلة فرنسية: خمس عادات خاطئة تعوق إنقاص الوزن

مع حلول فصل الصيف يتجه الكثير لممارسة الرياضة وخسارة الوزن الزائد لديهم، حيث يرون أن فصل الصيف هو الوقت المناسب لتلك المهمة القاسية، وفى حقيقة الأمر يتجه الشباب ويبذلون ما لديهم من طاقة وترتفع لديهم روحهم المعنوية عندما يخسرون بعض الوزن فى بداية المسار ولكنهم يتفاجأون بثبات وزنهم على الرغم من المجهود المذهل الذي يقومون به.

ووفقًا لمجلة "سونتيه بلس" الفرنسية والمعنية بأخبار الصحة أن هناك خمسة نقاط أساسية تعوق فقدان الوزن، ويتوجب على من يرغب فى تخسيس وزنه تفاديها.

ممارسة الرياضة إجباريًا

تناول العشاء الدسم

ممارسة نفس التدريبات يوميًا

ترك الوجبات لإنقاص الوزن

إهمال التمارين الرياضية السهلة