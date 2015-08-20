لحواء.. انسداد المهبل والحالة النفسية من أسباب تأخر الإنجاب

تعريف عدم الإنجاب

انسداد المهبل يعوق الإنجاب

بعد مرور العام الأول من الزواج بدون وجود حمل، يبدأ الزوجان فى رحلة البحث لمعرفة أسباب عدم حدوثه، وهل هناك مشكلة يعانى منها أحد الزوجين، وتبدأ رحلة الذهاب إلى الأطباء للوصول للحل.>وفى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن هناك تعريفا لتأخر الإنجاب، وهو مرور عام كامل على الزواج بدون حدوث حمل، بالرغم من ممارسة العلاقة الجنسية بانتظام.>ويؤكد استشارى النساء والتوليد، أن هناك بعض الأسباب المؤدية لإعاقة عملية الحمل لدى السيدات ومنها، حدوث انسداد فى المهبل فيتسبب فى منع إدخال العضو الذكرى بالمهبل.

ويتابع استشارى النساء والتوليد د. وائل، أن هناك بعض الأنواع السميكة من غشاء البكارى، والتى تتسبب فى ضيق شديد للمهبل وحدوث التهابات تتسبب فى الشعور بالألم وتعوق عملية الجماع من قبل الزوجين، وتسبب إغلاق عضلة المهبل.

وأخيرا يؤكد استشارى النساء والتوليد، أن الحالة النفسية تؤثر بطريقة مباشرة على عملية الحمل، وذلك إما بالإيجاب أو السلب، وقد لا يكون هناك سبب لتأخر الإنجاب إلا سوء الحالة النفسية.

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