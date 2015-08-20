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لو عاوز تبطل تدخين أديها تفاح وكرفس وجزر وسمك

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لو عاوز تبطل تدخين أديها تفاح وكرفس وجزر وسمك لو عاوز تبطل تدخين أديها تفاح وكرفس وجزر وسمك
ينتشر التدخين فى كل أنحاء العالم، وكان قديما يقتصر على الرجال، ولكن فى هذه الأيام أصبح منتشرا بين الشباب والصغار والسيدات.

وقد يواجه الكثيرون العديد من المشاكل وعدم القدرة فى التخلى عن هذه العادة عند اللجوء للإقلاع عن التدخين.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن هناك الكثيرون يرغبون فى التخلى والإقلاع عن التدخين، وعند المرور بهذه التجربة يمر المدخن بالعديد من المراحل الصعبة، كالعصبية وزيادة الوزن.

وتنصح استشارى السمنة والنحافة، الشخص المدخن بضرورة الانتباه لنوعية الغذاء الذى يقوم بتناوله، وذلك لمساعدته فى مرحلة الإقلاع.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأطعمة التى ينصح بتناولها للأشخاص قبل وبعد الإقلاع عن التدخين، وهى:
>1- تناول الفواكه كالتفاح.
>2- الخضراوات كالكرفس والجزر .
>4- الابتعاد عن تناول المشروبات الغنية بالكافين.
>5- الأسماك تخلصك من الآثار السلبية للتدخين.
>7- ممارسة الرياضة بانتظام .
>8- عليك بأخذ القسط الكافى من النوم.
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مصر 365