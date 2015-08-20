النص الكامل لبيان مكتب النائب العام حول تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا

أصدر المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، بيانًا رسميًا، حول القرارت التى اتخذها للتحقيق فى حادث تفجير مبنى الأمن الوطنى، الذى وقع بمنطقة شبرا الخيمة.

وأوضح فى البيان، نتائج معاينة فريق النيابة العامة لموقع الانفجار، وعدد المصابين فى الحادث، وقرارات ندب اللجان الهندسية لفحص المبانى المجاور لمقر الأمن الوطنى للتأكد من سلامتها.

وقال البيان، إن الانفجار وقع عن طريق وضع عبوة ناسفة بسيارة نصف نقل بيضاء، مغطاة من الخلف، وقفت بجوار مبنى الأمن الوطنى، حيث قام قائدها بمغادرتها والهرب من المكان باستقلال دراجة بخارية كانت بانتظاره، ثم وقع الانفجار عقب ذلك مباشرة قبل وصول أفراد الأمن إلى السيارة المفخخة.



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