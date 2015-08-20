نجاح سفر تمثل «سوريا» في المكتب التنفيذي لشبكة «إعلام المرأة العربية»

قررت «شبكة إعلام المرأة العربية» اختيار الإعلامية السورية “نجاح سفر” عضو في المكتب التنفيذي للشبكة ممثلة للجمهورية العربية السورية.

وأكد -بيان- لشبكة إعلام المرأة العربية، ترحيب رئيس الشبكة، الصحفي والمستشار الإعلامي معتز صلاح الدين، وقيادات الشبكة بانضمام الإعلامية السورية نجاح سفر إلى المكتب التنفيذى للشبكة وبذلك تصبح الدول العربية الممثلة في المكتب التنفيذي والمجلس الاستشاري 6 دول حتى الآن هى : (مصر -البحرين -الإمارات -المغرب -سلطنة عمان -سوريا).

وأشار بيان صادر عن شبكة الإعلام العربية منذ قليل أن السوريه نجاح سفر، التى جرى ضمها للمكتب التنفيذي تشغل حاليًا منصب رئيسة المكتب الإعلامي في شبكة المرأة السورية ومديرة الموقع الرسمي للشبكة منذ مايو 2013 وحتى الآن كما سبق أن عملت

> صحفية ومترجمة في السفارة الباكستانية في أبو ظبي من 2011 حتى 2012، ومحررة صحفية في المجلات التي تصدرها المؤسسة العربية للطباعة والنشر، مجلة “المرأة اليوم”، و “شباب اليوم”، من 2003 حتى 2011، كما عملت مراسلة إذاعية لشبكة الإذاعات العربية، تغطي من خلالها الفعاليات المهمة في إمارة أبو ظبي. ومترجمة لعدد من الأفلام التسجيلية لصالح قناة ابوظبي، وصحفية في جريدة الإتحاد الإماراتية وملحق “دنيا” اليومي، من 1999 حتى 2002، وصحفية في جريدة أخبار العرب أبوظبي، صحفية في جريدة الثورة السورية (من 1995 حتى 1997)، متعاونة مع صحيفة البعث السورية (من 1993 حتى 1995)

وصدر لها عدة كتب مترجمة هي: زهرة الصيف: “مجموعة قصص يابانية” عن سلسلة الأدب العالمي في الكويت، رواية “قرب النهر أبكي” لباولو كويلهو، رواية “محارب النور” لباولو كويلهو، كتاب عن السينما بعنوان “حديقة المتعة”، مجموعة قصص إيطالية بعنوان “أصل الطيور”، كتاب “قصص شعبية من الإسكيمو” عن مشروع “كلمة” في هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث.