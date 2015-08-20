«أسيوط الجامعي» : حالتين وفاة وسبعة إصابات بسبب «الحر»

أعلن الدكتور أشرف زين العابدين مدير مستشفى أسيوط الرئيسي، عن حصيلة الإصابات بالإجهاد الحراري أمس الأربعاء 19 أغسطس، والتي بلغت سبعة حالات فقط من بين 270 هي إجمالي الحالات المرضية التي تم استقبالها بالمستشفى الجامعي بأمراض متنوعة؛ موضحاً إن حالات الإجهاد الحراري السبعة تم تحويل حالتين لأحد مستشفيات وزارة الصحة، ويجرى حالياً علاج ثلاث حالات الأخرى بالمستشفى الجامعي، كما تم خروج أحد الحالات بعد تحسن حالتها الصحية، بينما توفيت أحد الحالات السبعة والتي وصلت لقسم الاستقبال في حالة متأخرة وتوفيت أثناء الفحص، كما توفيت أحد الحالات التي كانت محجوزة للعلاج بأحد أقسام المستشفى في وقت سابق.

وقد أكد دكتور زين العابدين إلى مواصلة حالة الاستعداد داخل مستشفيات جامعة أسيوط والتي قررها الدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وتشكيله لفريق عمل برئاسة نائبه الدكتور أسامة فاروق لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة في هذا الشأن مع توفير كافة الإمكانيات الطبية والأدوية اللازمة لإستقبال أي عدد من المواطنين المصابين بضربات الشمس.