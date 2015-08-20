رسميا.. تشيلسي يضم بيدرو من برشلونة مقابل 30 مليون يورو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع بيدرو رودريجيز جناح برشلونة الإسباني مقابل 30 مليون يورو.

وأعرب الدولي الإسباني عن سعادته بالتعاقد مع بطل إنجلترا متمنيا أن يساهم بقوة مع المدرب جوزيه مورينيو في المنافسة على الألقاب المختلفة.

وتنافس الإنجليزيان تشيلسي ومانشستر يونايتد على ضم لاعب البلوجرانا إلا أن الفريق اللندني نجح في حسم الصفقة.

وكان بيدرو قد أبدى رغبته في الرحيل عن القلعة الكاتالونية في وقت متأخر من الموسم الماضي بسبب عدم مشاركته بصفة مستمرة في المباريات في ظل اعتماد المدرب لويس إنريكي على الثلاثي لويس سواريز، نيمار وليونيل ميسي.

وتألق بيدرو في مباراة السوبر الأوروبية واستطاع تسجيل هدف فوز برشلونة على سيفيليا (5-4) في الوقت الإضافي بعد نزوله كبديل.