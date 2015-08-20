رسميا - مانشستر سيتي يضم أوتاميندي 5 سنوات

لندن، (إفي): أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس رسميا ضم المدافع الأرجنتيني الدولي نيكولاس أوتاميندي لخمسة مواسم، قادما من فالنسيا الإسباني.

ويعد أوتاميندي (27 عاما) ثالث صفقة يبرمها فريق المدرب التشيلي مانويل بليجريني في سوق الانتقالات الصيفية الحالي بجانب، رحيم سترلينح وفابيان ديلف من ليفربول وأستون فيلا على الترتيب.

وقال أوتاميندي في تصريحات لموقع النادي "أنا هنا لأقدم أفضل ما لدي، والمنافسة في كل مباراة لدفع السيتي إلى أعلى مستوى. أتمنى الفوز بأكبر عدد من الألقاب هنا".

وأكد "هذا هو أهم شيء. الانضمام لفريق مثل مانشستر سيتي حلم".

ومن جانبه أكد التشيلي مانويل بيليجريني مدرب (السيتيزنز) "سعادته" بهذه الصفقة، وأثني على أوتاميندي قائلا "بلا شك إنه أفضل مدافع في الليجا الموسم الماضي. أنا سعيد لضم لاعب مثله".

وأضاف "إنه لاعب دولي في واحد من افضل المنتخبات على الكوكب وليس لدي أدنى شك في أنه سيناسب هذا الفريق حيث سيجد وجوها مقربه له مثل إلياكين مانجالا وفرناندو اللذين لعب معهما في البرتغال (في صفوف بورتو)".

وتابع "نيكولاس لديه كل الإمكانيات ليلمع في البريمير ليج: هو قوي وماهر في قطع الكرة وجيد للغاية على المستوى الفني. أنا مقتنع بأنه سيكون أرجنتينيا آخر يستمتع به جمهورنا".

ويعد أوتاميندي خامس لاعب أرجنتيني ينضم إلى مانشستر سيتي بعد سرخيو أجويرو ومارتين ديميكيليس وبابلو زاباليتا وويلي كاباييرو وبرونو زوكوليني.