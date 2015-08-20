روني: لعبت مباراة واحدة فقط سيئة والكل لا يتحدث إلا عنها

رد واين روني مهاجم مانشستر يونايتد على انتقادات الإعلام الإنجليزي بشأن عدم تسجيله لأي هدف حتى اللحظة مع انطلاق مشوار الشياطين الحمر للموسم الجديد بأنه راض عن الأداء الذي قدمه.

وشارك قائد يونايتد في مباريات فريقه الثلاث مطلع الموسم الحالي لكنه لم يزر الشباك حتى الآن على الرغم من اقتناص فريقه لـ6 نقاط في الدوري وفوزه على كلوب بروج البلجيكي 3-1 في ذهاب تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وقال روني للصحفيين:"لعبت مباراة واحدة فقط سيئة، الجميع لا يتحدث إلا عنها. تعرضت لهذا خلال مشواري عدة مرات وفي النهاية أتخلص من الأمر".

وأضاف "أنا شخص صريح. أدرك جيدا أنني لم أقدم المستوى المطلوب أمام أستون فيلا في الدوري. قدمت أداء جيدا أمام بروج، كان بإمكاني تسجيل هدفا أو إثنين، لكن هذه هي كرة القدم".

وأردف "لقد مرت 3 مباريات فقط من الموسم، الأهداف ستأتي أنا أعلم ذلك جيدا".

وأتم "ذهني صاف. أعلم كيفية اللعب كمهاجم صريح. الأمر يتعلق بخلق الفرص على مرمى المنافس واستغلالها جيدا وهو ما أتمنى القيام به قريبا".