ليفربول بالمصري - الفوز القبيح.. وكيفية الاستعداد لموقعة أرسنال

لم ينضج چوردان أيب بعد لكي يعتمد الفريق عليه.. حقيقة يجب أن يدركها براندان رودجرز قبل ضياع الوقت المناسب لذلك.. كما عليه أن يتخلى عن تحدي أنه يستطيع أن يصنع نجماً جديداً كما صنع رحيم ستيرلنج قبل ذلك.

هذه المرة ورغم إجادته استخدام القدم اليمنى بشكل أفضل لكن ظهر أيب في مركز الجناح الأيسر في خطة لعب 4-1-4-1.. البعض فَسّر ذلك بأننا سنشاهده جناحاً عكسيًّا يتوغل بالكرة من الخط الجانبي إلى عمق الملعب حيث يمكّنه ذلك من خلق عدة زوايا للتمرير أو التسديد بمجرد تغيير اتجاه حركته بشكل يُصعّب المهمة علي المدافع المواجه له، كما سيتيح الفرصة للظهير الذي يلعب خلفه للانطلاق في المساحة الخالية التي يخلقها بتحوله لداخل الملعب.

ولما كان الظهير الأيسر للفريق هو چو جوميز اللاعب الذي لا يجيد استخدام قدمه اليسرى في الأساس ولا يتقدم للهجوم بأي شكل كان.. ذهب البعض الأخر للتفسير الأكثر منطقية أن سبب الدفع بأيب يساراً هو خلق حالة من التوازن الهجومي بين الجبهتين اليمني واليسرى وأنه سيُصبِح جناحاً تقليدياً.

هل أعطي اللاعب التأثير المنتظر في أداء الفريق؟

الشوط الأول

في مباراته الأولى علي ملعب أنفيلد ظهر ليڤربول بطريقة لعب 4-1-4-1 خلال الشوط الأول علي أمل حسم اللقاء مبكراً عن طريق الزيادة الهجومية بشكل أكثر كثافة علي كافة أروقة الملعب واستغلال حالة المنافس عديم الخبرة.

انضمام لالانا لقلب الملعب بجوار كوتينيو علي خلاف المباراة الأولي كَفَل للفريق استحواذاً مطلقاً علي الكرة وإن كان سلبياً.. علي الرواق الأيمن تحرك الظهير ناثانيل كلاين بأريحية تامة فيما تواجد لاعب الوسط متعدد المراكز چيمس ميلنر مسانداً له أو مساهما في عملية تدوير الكرة مع صانعي اللعب بحسب رؤيته، فيما شاهد الجناح چوردان أيب المباراة من الجهة المقابلة كما أسلفنا ذكره، ولعب خلف الجميع وأمام المدافعين قائد الفريق چوردان هيندرسون.

ظهر ليڤربول صلباً دفاعياً للمباراة الثانية علي التوالي ولم يتلق مرماه تهديداً حقيقياً آخذاً في الاعتبار ضعف المنافسين علي الصعيد الهجومي حتى الآن وفي انتظار مباراة أرسنال القادمة للحكم بشكل كامل علي منظومة براندان رودجرز الدفاعية، دون إغفال أن للظهيرين جوميز وكلاين دوراً كبيراً في ذلك حتى الآن.

فرصتان بخلاف الهدف هما محصلة الشوط الأول.. الأولى سددها هيندرسون فوق المرمى والثانية أساء التصرف بها كوتينيو، فيما سجل بينتيكي هدفاً من تسلل واضح على البرازيلي كوتينيو قبل أن تصل الكرة للمهاجم البلچيكي.

الشوط الثاني

غادر هيندرسون الملعب مبكراً بسبب الإصابة وحل مكانه الألماني الواعد إيمري چان.. تغييراً ساهم في انتهاء سيطرة أصحاب الأرض علي منطقة وسط الملعب.

السبب ليس في التغيير أو لسوء مستوي إيمري.. ولكن في استمرار نفس الرسم التكتيكي للفريق رغم اختلاف العناصر المتاحة.. اللاعب الألماني لا يضغط كثيراً أو بالقوة المطلوبة ولذلك تنخفض نسبة نجاحه في استخلاص الكرة كلما قل عدد لاعبي الوسط الموجودين حوله ممن يجيدون الأدوار الدفاعية، وبالتالي استطاع لاعبي بورنيموث الاحتفاظ بالكرة بشكل أفضل ولوقت أطول.

رغم تفوق المنافس نسبياً في الشوط الثاني إلا أن الخطورة علي مرمي مينيوليه لم تكن كبيرة بسبب تماسك وتنظيم رباعي الدفاع إلي حد ما وكذلك لضعف المهارات الفردية عند الضيوف مما أجبر لاعبي بورنيماوث علي التسديد من مسافات بعيدة.

مساهمة آدم لالانا الدفاعية في الشوط الثاني كانت تعويضاً جزئياً عن غياب چوردان هيندرسون.. تراجع الإنجليزي الدولي ليجاور چيمس ميلنر حول إيمري چان كان سبباً مباشراً في حماية مرمي ليڤربول من خطورة الفريق الصاعد من الدرجة الأولي.

ليڤربول لم يكن يستحق الفوز ولكنه في النهاية فاز لأن بورنيموث أيضاً لم يستحق حتى نقطة التعادل. الفوز يظل فوزاً حتى وإن كان قبيحاً وتحت قيادة تحكيمية سيئة، لكنه بالتأكيد لن يستمر إن لم نتعلم كيف نحقق المطلوب بشكل أفضل.

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قبل مباراة أرسنال

*البدء بلاعبين أثنين في خط وسط فقط قد يكون إعلاناً مبكراً عن فقدان السيطرة علي المباراة وعندها تصبح الهزيمة مسألة وقت.. 4-1-2-2-1 هي الشكل الأنسب لمواجهة ملعب الإمارات.

*وجود ساخو ولوكاس في قائمة البدلاء مهم للغاية من أجل تدعيم الفريق وإعطاؤه الأفضلية علي المنافس ولو حتي في الأوراق المتاحة خارج الخطوط.

*كريستيان بينتيكي مهاجم يستحق المزيد من المساعدة داخل الملعب.

*كوتينيو يستطيع التغلب علي كوكولين وكذلك بينتيكي يمكنه أن يشغل ميرتساكير وكوسيلني، فيرمينو سيصنع الفارق إن شارك أساسياً.