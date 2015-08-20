تأجيل محاكمة مرسي و10 أخرين «التخابر مع قطر» لجلسة السبت المقبل لاستكمال سماع شهود

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، استئناف محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعشرة آخرين في قضية «التخابر مع قطر» السبت المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري.

ومن المقرر بالجلسة المقبله، الاستماع لشهادة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء “رأفت شحاتة ” مع إستمرار حبس المتهمين .

يواجه المتهمين عدة تهم منها، إرتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.