قافلة مائية تصل قرية جهينة بسوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج القافلة المائية الثالثة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية جهينة الشرقية بمركز جهينة، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات، وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجانا للأهالى.

صرح بذلك اللواء المهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضح اللواء محمود نافع أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل رحلات تعريفية لطلاب المدارس، ومسابقات مائية وندوات لرجال وعمد ومشايخ القرية وندوة للسيدات، بالإضافة إلى مباراة كرة قدم ودية بين فريقي من القرية.