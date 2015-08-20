أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

قافلة مائية تصل قرية جهينة بسوهاج

Google+ Print
قافلة مائية تصل قرية جهينة بسوهاج قافلة مائية تصل قرية جهينة بسوهاج

أرشيفية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج القافلة المائية الثالثة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية جهينة الشرقية بمركز جهينة، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات، وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجانا للأهالى.

صرح بذلك اللواء المهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضح اللواء محمود نافع أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل رحلات تعريفية لطلاب المدارس، ومسابقات مائية وندوات لرجال وعمد ومشايخ القرية وندوة للسيدات، بالإضافة إلى مباراة كرة قدم ودية بين فريقي من القرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا