سقوط آخر متهم هارب فى قضية استيلاء هانى عواد على 400 مليون دولار

وجهت مباحث الأموال العامة ضربة جديدة لشركات المضاربة فى العملات "الفوركس" عقب ضبط أمير مدحت عبد التواب شريك المتهم الهارب هانى لطفى عواد صاحب شركة ستار كابيتال والمتهم بالنصب والاستيلاء على 400 مليون دولار من المواطنين بحجة توظيفها.

جاء ذلك فى إطار جهود فريق البحث المستمرة تحت إشراف اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبعد أن توصل العميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، إلى معلومات عن قيام أحد المطلوب ضبطهم وإحضارهم ويدعى أمير مدحت عبد التواب شريك رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس إدارة شركة "ستار كابيتال" بتغيير محل إقامته الكائن (84 و) هضبة الأهرام، إلى جهةٍ غير معلومة، وقيامه بالتنقُل بين العديد من الأماكن المختلفة لدى العديد من معارفه وأصدقائه وبعض الشقق المفروشة، واتخاذه أقصى درجات الحيطة والحذر خشية ضبطه، هذا فضلا عن انه اخر المطلوب ضبطهم واحضارهم فى القضية المشار إليها.

أكدت التحريات التى قامت بها الإدارة بالتنسيق مع اللواء عادل التونسى مدير أمن مديرية البحر الأحمر عن اتخاذ المتهم المذكور مدينة الغردقة مقراً لاختفائه وتردده على أحد الملاهى الليلية بمدينة الغردقة وإنفاقه ببذخ شديد من متحصلات نشاطه الإجرامى، حيث قامت مأمورية من ضباط الإدارة بقيادة العميد شريف عبد المجيد تمكنت من ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه وتحرر محضر عن الواقعة للعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية.

يذكر أنه فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمتابعة ورصد القائمين على شركة ستار كابيتال التى يرأس مجلس إدارتها المدعو هانى لطفى عواد عبد الوهاب "المضبوط بمعرفة السلطات الإماراتية" وبناءً على قرار النيابة العامة فى القضية رقم 752 لسنة 2014م حصر جرائم اقتصادية لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بلغت حوالى 400 مليون دولار أمريكى بزعم استثمارها فى مجال المُضاربة على أسعار العُملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية بما يُعرف بنشاط (الفوركس).

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط كُل من (محمد عصام محمد خاطر الشيخ أحمد سعيد محمد القليوبى عبد المقصود) بمنطقة الجونة بمدينة الغردقة، والمدعو أحمد عاطف زكى عبد الرازق بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة وأيمن لطفى عواد شقيق المتهم ولطفى عواد والد المتهم الرئيسى.