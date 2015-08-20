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ضبط أسلحة ومواد مخدرة بحوزة متهمين بالمنيا

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ضبط أسلحة ومواد مخدرة بحوزة متهمين بالمنيا ضبط أسلحة ومواد مخدرة بحوزة متهمين بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط متهمين بحيازتهم أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية شنتها مديريه أمن المنيا اليوم.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الحملة من ضبط أسلحة آلية وخرطوش، وطلقات متنوعة غير مرخصة، تضمنت: (1 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - 4 فرد محلى الصنع – 26 طلقة خرطوش)، بحوزة 7 متهمين بالمنيا.

كما تم ضبط كل من: "محمد.ع.ر"، 23 سنة، عاطل، ومقيم بندر المنيا، وبحوزته 13 لفافة متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 1 كيلو جرام، و"أحمد.ع.م"، 18 سنة، عاطل، و"علاء.ع.ح"، 20 سنة، عاطل، والمقيمين بندر بنى مزار، وبحوزتهم 14 تذكرة لمخدر الهيروين، تزن 100 جرام، بقصد الاتجار، فيما تم ضبط متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بتهمة (شروع فى القتل – سلاح)، بمركزى مغاغة وملوى، وتمكنت حملة مرورية من تحرير 1801 مخالفة مروية، تضمنت (36 دراجة بخارية – 2 سيارة - 749 مخالفة دراجة بخارية – 1016 مخالفة سيارات).

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