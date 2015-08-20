أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دعوى قضائية تتهم سيد البدوى بالنصب والاستيلاء على 6.5مليون من شركة المتحدين

Google+ Print
تقدمت شركة المتحدين للإنتاج الإعلامى بجنحة نصب مباشرة ضد الدكتور سيد البدوى مالك قنوات الحياة أمام محكمة جنح 6 أكتوبر .

وقالت شركة المتحدين فى دعواها، إنها تدين قنوات الحياة بقيمة 6 مليون ونصف، وحصلت على شيكات لسداد هذا الدين بواقع 8 شيكات، بقيمة 812 ألفا و500 جنيه محسوبة على البنك الأهلى سويستيه جنرال "قطر الأهلى الوطنى" حاليا .

وأوضحت شركة المتحدين فى دعواها، أن الدكتور سيد البدوى لم يوقع على الشيكات، إنما ترك التوقيع لـ 2 من العاملين بشركته، وهما أسامة أحمد أبو المعاطى وهانى حسين فراج، دون أن يكون لهما قانونيا الحق فى ذلك، لأنه لم يصدر بشأنهما تفويض بإصدار شيكات قنوات الحياة .

وأشارت شركة المتحدين إلى أنها لم تكتشف ذلك إلا بعد التوجه للبنك، لأن الشيكات ارتدت لعدم كفاية الرصيد، ولعدم مطابقة التوقيع، وهو الأمر الذى اعتبرته الشركة فى دعواها بأنه يحمل سوء نية من الدكتور سيد البدوى ويحقق جريمة النصب واستعماله طرق إحتيالية بغرض الاستيلاء على أموال الشركة .
>وبحسب الدعوى، فإن محكمة جنح 6 أكتوبر ستنظر أول جلسة يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2015، وتنشر " اليوم السابع " صور ضوئية من الدعوى.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365