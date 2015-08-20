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ملابس رجالية عصرية بتوقيع مشاعل الراجحي

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ملابس رجالية عصرية بتوقيع مشاعل الراجحي ملابس رجالية عصرية بتوقيع مشاعل الراجحي

الخميس 20-08-2015 12:46

عُرفت المصممة الشابة مشاعل الراجحي بجرأة تصاميمها وتنوعها، فعلى الرغم من صغر عمرها إلا أنها فهمت احتياجات الفئات المتعددة من المجتمع السعودي، فقدمت مجموعات أنيقة من البشوت والأثواب الأنيقة للسيدات، كما قدمت في خط أزياء مختلف ملابس جريئة وعصرية للسيدات وملابس رجالية أيضًا.
أطلقت مشاعل الراحجي اسم Automotive على مجموعتها العصرية الأنيقة للرجل لموسم خريف وشتاء 2015، وقد تميزت بأسلوبها العصري البسيط الطاغي عليها، إذ احتوت على مجموعة من القمصان العصرية والجاكيتات الجريئة الدافئة، كما تدرجت ألوانها بين الرمادي الأسود والأحمر على الرغم من أنّ اللون الأحمر من الألوان التي تتطلب من الرجل الخليجي جرأةً عاليةً لارتدائها.

وجهت مشاعل الراجحي تصاميمها في مجموعة Automotive للرجل الجريء ذي الذوق العصري الفريد الذي يبحث عن كل جديد ومبهر في عالم الموضة، وقد تميزت معظم التصميم بقصاتها البسيطة والواسعة لتوفر له راحةً وحريةً عند الحركة فينطلق في مغامراته اليومية دون أن يعيقه شيء .
شاهد معنا "سيدي" ماذا قدمت المصممة السعودية الشابة مشاعل الراجحي في مجموعة خريف وشتاء 2015 وشاركنا برأيك.

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سيدتي

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