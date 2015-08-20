بالفيديو: فساتين سهرة ناعمه بتوقيع جورج حبيقة

مع انطلاق أسبوع الموضة في باريس، قدّم مصمّم الأزياء اللبناني العالمي "جورج حبيقة" Georges Hobeika مجموعته الجديدة للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2015- 2016 Haute Couture في الـ Palais de Tokyo بحضور بارز لوسائل الإعلام العالميّة.

بسحر وتميّز، أحيت المجموعة الجديدة لحظات"شاي بعد الظهر" بتفاصيلها الراقية والجلسات حول فناجين البورسلين المزيّنة بطرق فنيّة مترفة. تجسّد هذا التقليد البريطاني في تصاميم رشيقة وعصريّة مزدانة بأزهار بديعة تفتّحت على الأقمشة الفاخرة في سيمفونيّة من الألوان الساحرة.

أتت الفساتين بالأزرق والأبيض معلنة عن بداية الغروب، وألوان أوراق الخريف الجميلة المبشّرة بالدفء أما تدرّجات الشاي المختلفة فسقت الأقمشة الفاخرة التي تنوّعت بين الشانتون الحرير والأورغانزا والدانتيل التي جسّدت الترف الملكي بامتياز.

وكالعادة خُتم العرض بفستان زفاف ُمرصّع بورود رائعة باللون الزهري، فحبست عروس حبيقة أنفاس الحضور بإطلالتها الساحرة.

مجموعة "جورج حبيقة" Georges Hobeika لموسم خريف وشتاء 2015-2016 للألبسة الراقية رومانسية، مُبهرة، وفيها الكثير من التفاصيل الراقية التي تعشقها النساء على مختلف أذواقهن. شاهديها هنا واختاري منها الفستان الذي تحلُمين بارتدائه في مناسباتك القادمة.

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