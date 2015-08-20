توبا بويوكستون بإطلالة غجرية.. هل أعجبتك؟

تتمتع الجميلة "توبا بويوكستون" التي عُرفت بدور "لميس" بملامح وجه فاتنة، تجمع بين الشرق والغرب، وتتميّز بشعرها أسود وقوامها الممشوق والرشيق. وتختار الممثلة التركية دائماً أجمل الإطلالات وأكثرها نعومة ـ بغض النظر عن معاصرتها ـ لأنّ أكثر ما يهمّها هو أن تكون اختياراتها ملائمة لها ولأسلوبها. وقد استوحت "توبا" إحدى هذه الإطلالات من الأزياء الغجرية التقليدية، فبدت رائعة وغاية في الجاذبية. فإذا أعجبتك هذه الإطلالة كما أعجبتنا، فثمة طرق بسيطة كي تحصلي عليها، وبإمكاننا أن نعلّمك إياها.

في البداية، عليك باختيار تنورة طويلة من قماش مميّز، وبالإمكان أن تكون بأيّ لون، لا باللون الأسود حصراً. ونحن ـ هنا ـ اخترنا تنورة ماكسي من "أليس أند أولفيا" Alice&Olivia، وانتقينا معها توب قصيرة، لأن هذا النوع هو من بين الأنواع الأكثر رواجاً في هذا الموسم؛ واختيارنا كان من "إليزابيث أند جيمس" Elizabeth and James. أمّا الحذاء فيجب أن يُلائم باقي الملابس من ناحية القصّة واللون. ونحن انتقينا حذاء صيفياً باللونين الأسود والذهبي، من "توم فورد" Tom Ford. وكما فعلت "توبا"، اخترنا للاكسسوار سوار يد ذهبياً ذا تصميم مُبتكر، من "بالنسياغا" Balenciaga، يلتف على اليد بطريقة مميّزة. وعلى الرغم من أن "توبا" لم تحمل حقيبة يد، فإنها ضرورة لإكمال أيّ إطلالة.

لذلك، اخترنا حقيبة أنيقة ذات حجم صغير، من "ألكسندر ماكوين" Alexander McQueen".

هذه الإطلالة الرائعة مثالية للمناسبات المسائية أو للحفلات الرسمية، فاستوحي منها، وتعلّمي تنسيقها، لتظهري بأجمل حُلّة مستوحاة من نجمتهم المفضّلة "توبا بويكستون".

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