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بالفيديو والصور.. "محلب" يتفقد موقع انفجار "الأمن الوطنى" بشبرا الخيمة

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توجه المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء يرافقه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، واللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية موقع الانفجار الذى استهدف مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، مما أسفر عن إصابة 29 مصابًا، تم تحويلهم إلى المستشفى.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة انتهاء شركة المقاولون العرب من ترميم المبنى، كما اطمأن على صحة المصابين، وطالب محلب محافظ القليوبية بترميم وإصلاح التلفيات التى لحقت بالمنازل المجاورة للمبنى الأمن الوطنى.

ووصف محلب الحادث بالخسة والندالة وأن مرتكبيه لا علاقة لهم بالإنسانية أو الإسلام وأن تلك العمليات الإرهابية لن تنال من أمن الوطن ووحدة أبنائه، ولن تخضع مصر لتلك الضربات الجبانة التى لا تزيدنا إلا إصرارا على العبور إلى بر الأمان بسفينة الوطن.

وكانت لجنة من الإدارة الهندسية بمدينة شبرا الخيمة قامت بمعاينة مبنى الأمن الوطنى والمنازل المجاورة والتى لم يؤثر فيهم الانفجار إلا ببعض التشققات البسيطة، وستيم ترميم وإعادة المبانى إلى ما كانت عليه قبل الحادث.

وأكد المحافظ خلال زيارته للمصابين بالمستشفى، أنه تم شفاء 20 مصابا وخروجهم من المستشفى وباقى 6 حالات لديهم إصابات طفيفة وحالتهم مستقرة حتى الآن وهناك فريق من الأطباء بالمستشفى يتابع حالتهم أولا بأول.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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