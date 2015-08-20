محمد شبانة: قرار نقابة الصحفيين بمنع دخول أمانى الأخرس غير مقبول

أكد محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه لا يعلم شيئًا عن قرار النقابة بمنع دخول الزميلة أمانى الأخرس الصحفية بـ"اليوم السابع" مبنى النقابة، والتى زعم البعض إبلاغها عن زميل مصور يعمل فى جريدة التحرير، رغم عدم وجود دليل على إدانتها حتى الآن.

وأضاف شبانة فى تصريحات له: "ده قرار انفرادى، وأنا كعضو هيئة مكتب نقابة الصحفيين لا أعلم عنه شيئًا ومستعد للمشاركة فى لجان التحقيق"، موضحًا أنه غير مقبول أن يتم اتخاذ أى قرار قبل صدور نتيجة التحقيق مع الزميلة.

وتابع محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قائلا: "لا يصح أخذ قرار مندفع.. أنا مش مجلس مندفع، أنا مع توقيع عقاب شديد على الزميلة إذا ثبت إدانتها وإذا لم تثبت إدانتها فالكل مدين لها بالاعتذار".

- فى خطاب رسمى..«اليوم السابع» تجدد طلبها لنقابة الصحفيين بتقديم الأدلة..وحضور أعضاء المجلس للتحقيق مع الزميلة أمانى الأخرس..«الجريدة» طالبت «المجلس» بإدارة التحقيق من خلال 3 من أعضائه ولم تتلق رداً

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