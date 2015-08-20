أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمد شبانة: قرار نقابة الصحفيين بمنع دخول أمانى الأخرس غير مقبول

Google+ Print
محمد شبانة: قرار نقابة الصحفيين بمنع دخول أمانى الأخرس غير مقبول محمد شبانة: قرار نقابة الصحفيين بمنع دخول أمانى الأخرس غير مقبول
أكد محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه لا يعلم شيئًا عن قرار النقابة بمنع دخول الزميلة أمانى الأخرس الصحفية بـ"اليوم السابع" مبنى النقابة، والتى زعم البعض إبلاغها عن زميل مصور يعمل فى جريدة التحرير، رغم عدم وجود دليل على إدانتها حتى الآن.

وأضاف شبانة فى تصريحات له: "ده قرار انفرادى، وأنا كعضو هيئة مكتب نقابة الصحفيين لا أعلم عنه شيئًا ومستعد للمشاركة فى لجان التحقيق"، موضحًا أنه غير مقبول أن يتم اتخاذ أى قرار قبل صدور نتيجة التحقيق مع الزميلة.

وتابع محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قائلا: "لا يصح أخذ قرار مندفع.. أنا مش مجلس مندفع، أنا مع توقيع عقاب شديد على الزميلة إذا ثبت إدانتها وإذا لم تثبت إدانتها فالكل مدين لها بالاعتذار".

- فى خطاب رسمى..«اليوم السابع» تجدد طلبها لنقابة الصحفيين بتقديم الأدلة..وحضور أعضاء المجلس للتحقيق مع الزميلة أمانى الأخرس..«الجريدة» طالبت «المجلس» بإدارة التحقيق من خلال 3 من أعضائه ولم تتلق رداً
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365