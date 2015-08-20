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رئيس الأركان يبحث مع نائب مستشار الأمن البريطانى الحرب على الإرهاب

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رئيس الأركان يبحث مع نائب مستشار الأمن البريطانى الحرب على الإرهاب رئيس الأركان يبحث مع نائب مستشار الأمن البريطانى الحرب على الإرهاب
التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوفد أمنى بريطانى رفيع المستوى برئاسة "جوان جينكيز" نائب مستشار الأمن القومى البريطانى، والذى يزور حاليا.

تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مقدمتها الحرب على الإرهاب ، والتطورات الراهنة التى تشهدها المنطقة والتى تلقى بظلالها على الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط .

وأعرب الفريق محمود حجازى عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتكامل فى الجهود والمواقف الإقليمية والدولية الداعمة لشعوب المنطقة، فى مواجهة المخاطر والتحديات بما يدعم الأمن والاستقرار الاقليمي والدولى.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.
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مصر 365

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